Разработан новый метод записи клетки в процессе их жизни взаимодействия

Исследователи разработали новый способ изучения клеточной коммуникации, записывая взаимодействия между клетками в процессе их работы в живом организме и открывая новые способы понять, как функционирует наш организм.
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