ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Про Армению временно нужно забыть

Про Армению временно нужно забыть

АНДРЕЙ  ПЕРЛА Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами? Этим летом в Армении ваш покорный слуга, по привычке политолога, разговаривал о политике со множеством людей – бизнесменами, учеными, гидами и просто с прохожими.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Неужел нам не надоело унижаться перед каким-то неадекватным и недоношенным армяшкой пашиняном, который с рождения продался гейропе и наглоскунсам....
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1 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Неужели они сами не могут разобраться с этой швалью Пашиняном? Или настоящих буйных мало, вот и нету вожаков?)
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1 час.
ВТ
Валерий Тимофеев
Сколько эта армения может сидеть на нашей шеи, да ещё выпендриваться. Умерла так мерла, это её проблемы.
Ответить
6 мин.

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