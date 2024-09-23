Банки будут бороться с подозрительными операциями с помощью ИИ

Искусственный интеллект может помочь банкам бороться с мошенническими операциями. О необходимости внедрения нейросистем в банковскую сферу недавно заявил Антон Немкин, член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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