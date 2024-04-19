В крушении Ту-22М3 на Ставрополье есть погибший

Кто в ответе за "техническую неисправность"? Фамилию, должность и звание! Самолет готовят к вылету специально обученные люди, когда прекратится бардак?!!!

Александр Крылов

Терзают смутные сомнения. Не слишком ли часто стали происходить аварии с летальной техникой? Плохая инженерная подготовка персонала, недостаточный контроль служб безопасности или диверсионный след внедрившихся наёмников в армии? Очень не хотелось бы иметь в рядах ВС РФ предателей!