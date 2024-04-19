Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что, по уточнённым данным, один из членов экипажа разбившегося в регионе Ту-22М3 ВКС России погиб.
В крушении Ту-22М3 на Ставрополье есть погибший
Комментарии
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Ваша Светлость
Кто в ответе за "техническую неисправность"? Фамилию, должность и звание! Самолет готовят к вылету специально обученные люди, когда прекратится бардак?!!!
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16 час.
Александр Крылов
Терзают смутные сомнения. Не слишком ли часто стали происходить аварии с летальной техникой? Плохая инженерная подготовка персонала, недостаточный контроль служб безопасности или диверсионный след внедрившихся наёмников в армии? Очень не хотелось бы иметь в рядах ВС РФ предателей!
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Надо искать крысу с крысятами....😡😡😡
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11 час.
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