Русская весна
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Русская весна

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В крушении Ту-22М3 на Ставрополье есть погибший

В крушении Ту-22М3 на Ставрополье есть погибший

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что, по уточнённым данным, один из членов экипажа разбившегося в регионе Ту-22М3 ВКС России погиб.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Кто в ответе за &quot;техническую неисправность&quot;? Фамилию, должность и звание! Самолет готовят к вылету специально обученные люди, когда прекратится бардак?!!!
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16 час.
Александр Крылов
Терзают смутные сомнения. Не слишком ли часто стали происходить аварии с летальной техникой? Плохая инженерная подготовка персонала, недостаточный контроль служб безопасности или диверсионный след внедрившихся наёмников в армии? Очень не хотелось бы иметь в рядах ВС РФ предателей!
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Надо искать крысу с крысятами....😡😡😡
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11 час.

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