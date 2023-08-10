Россия неожиданно оказалась для трудовых мигрантов ловушкой Вера Жердева Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич К концу 2023 года около 50 000 работяг из ближнего зарубежья могут оказаться в неурегулированном правовом статусе из-за долгов микрофинансовым организациям (МФО).
Между родиной и долговой ямой: Мигранты набрали микрокредитов на 20 млрд
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Александров
Рабов на галеры!
Ответить
12 час.
AB
Anlrey Boracow
Есть такие объекты, на которых можно припахать этих залетных на работы с целью погашения их долгов! Таких объектов много. Правда пахать этим Джамшутам там придется долго, ведь они должны будут помимо погашения долгов оплачивать конвой, охрану, этап, жратву, клифт лагерный и т.д. А это тоже е дешево! Как минимум придется пятилеточку повкалывать за паку и место на нарах.
Ответить
7 час.
Нина Грекова
Мне не понятно ... а зачем фирмы микрозаймов, давали займы (на большие суммы) мигрантам? Если они (фирмы) так были уверены в возврате денег - зачем сейчас возмущаться? Забудьте ... и в следующий раз - подумайте, кому даёте. А то наши бабули, берут небольшую сумму, а в итоге теряют квартиры. Бумеранг ...
Ответить
20 мин.
Свежие комментарии