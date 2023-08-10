БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Между родиной и долговой ямой: Мигранты набрали микрокредитов на 20 млрд

Между родиной и долговой ямой: Мигранты набрали микрокредитов на 20 млрд

Россия неожиданно оказалась для трудовых мигрантов ловушкой Вера Жердева Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич К концу 2023 года около 50 000 работяг из ближнего зарубежья могут оказаться в неурегулированном правовом статусе из-за долгов микрофинансовым организациям (МФО).

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Комментарии
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Александр Александров
Рабов на галеры!
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12 час.
AB
Anlrey Boracow
Есть такие объекты, на которых можно припахать этих залетных на работы с целью погашения их долгов! Таких объектов много. Правда пахать этим Джамшутам там придется долго, ведь они должны будут помимо погашения долгов оплачивать конвой, охрану, этап, жратву, клифт лагерный и т.д. А это тоже е дешево! Как минимум придется пятилеточку повкалывать за паку и место на нарах.
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7 час.
Нина Грекова
Мне не понятно ... а зачем фирмы микрозаймов, давали займы (на большие суммы) мигрантам? Если они (фирмы) так были уверены в возврате денег  - зачем сейчас возмущаться? Забудьте ... и в следующий раз - подумайте, кому даёте. А то наши бабули, берут небольшую сумму, а в итоге теряют квартиры. Бумеранг ...
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20 мин.

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