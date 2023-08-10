Между родиной и долговой ямой: Мигранты набрали микрокредитов на 20 млрд

AB

Anlrey Boracow

Есть такие объекты, на которых можно припахать этих залетных на работы с целью погашения их долгов! Таких объектов много. Правда пахать этим Джамшутам там придется долго, ведь они должны будут помимо погашения долгов оплачивать конвой, охрану, этап, жратву, клифт лагерный и т.д. А это тоже е дешево! Как минимум придется пятилеточку повкалывать за паку и место на нарах.