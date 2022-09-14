В Тюменской области Общественный совет и полицейские напомнили водителям о важной роли детских удерживающих устройств

В Тюменской области Общественный совет и сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о Правилах дорожного движения, сделав акцент на правильном использовании детских удерживающих устройств в автомобиле.

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