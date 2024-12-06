Российский офицер спас товарища из горящей машины в зоне СВО

МОСКВА, 6 декабря, ФедералПресс. Подполковник Максим Шоломов, ставший Героем России за подвиг в зоне СВО, принял участие в открытии фотовыставки «Герои и подвиги» в Москве, чтобы напомнить о мужестве и стойкости российских военных.