Российский офицер спас товарища из горящей машины в зоне СВО

МОСКВА, 6 декабря, ФедералПресс. Подполковник Максим Шоломов, ставший Героем России за подвиг в зоне СВО, принял участие в открытии фотовыставки «Герои и подвиги» в Москве, чтобы напомнить о мужестве и стойкости российских военных.
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