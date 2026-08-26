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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Остин Ривз о словенских детях: «Они любят Луку больше, чем меня. Он герой!»

Форвард « Лейкерс » Остин Ривз рассказал о популярности Луки Дончича в Словении.  Баскетболисты калифорнийской команды посетили клинику, где игроки пообщались с тяжелобольными детьми, сфотографировались с ними и даже сыграли в баскетбол.

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