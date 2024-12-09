Мордашов заявил, что у него нет конфликта с губернатором Вологодской области

На бизнес-форуме "Поколение" основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов отрицал наличие конфликта с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, хотя признал, что губернатор, по-видимому, считает иначе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии