Коммерческая недвижимость: удивительное рядом, и оно подсчитано

Чем еще запомнился различным сегментам коммерческой недвижимости прошлый год, чего еще им стоит ожидать в этом? Игроки рынка продолжают говорить со своим прошлым, настоящим и будущим на языке цифрВ январе, продолжая озвучивать финальные итоги 2023 года и прогнозы на 2024 год, игроки рынка коммерческой недвижимости обнародовали немало новых интересных данных.