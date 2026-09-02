SHOT: Экс-главу Росавиации Нерадько выпустили из СИЗО, смягчив меру пресечения

Экс-главу Росавиации отпустили под домашний арест.Бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, освобождён из СИЗО «Матросская тишина» и переведён под домашний арест.
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