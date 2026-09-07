Сколько времени занимает установка пластиковых окон: личный разбор всех этапов

Когда речь заходит о замене окон, первый вопрос, который возникает у большинства людей, звучит не про стоимость и даже не про качество профиля, а про время.
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