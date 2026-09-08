Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму сохранится до конца недели

С 9 по 12 сентября в горах Крыма сохраняется чрезвычайная пожароопасность.В период с 9 по 12 сентября включительно в горной местности Крыма сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
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