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Царьград

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Не только храмы Суздаля: во Владимирской области запускают новый туристический маршрут "Наука побеждать"

Не только храмы Суздаля: во Владимирской области запускают новый туристический маршрут "Наука побеждать"

Что посмотреть в окрестностях Суздаля, кроме памятников белокаменного зодчества.О Владимирской области, и особенно Суздале, у туристов довольно шаблонное представление: монастыри, святыни, белокаменные шедевры древнего русского зодчества.

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