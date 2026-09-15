Татарстанда ир-ат өендәге янгынны сүндермәкче булган һәм төтен белән агуланган

Татарстанда яшәүче ир-ат өнендәге янгынны сүндермәкче булган һәм төтен белән агуланган. Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, янгын Зәй районындагы Сәвәләй авылында бер катлы шәхси йортта чыккан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым