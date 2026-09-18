Переменная облачность, дождь и до плюс 20 ожидаются в столичном регионе 18 сентября

В пятницу, 18 сентября, воздух в Москве прогреется до 18–20 градусов тепла. В Подмосковье температура будет колебаться от плюс 15 до плюс 20 градусов.
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