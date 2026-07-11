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Царьград

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В Выборге 28-31 июля пройдут соревнования для ветеранов СВО

В Выборге 28-31 июля пройдут соревнования для ветеранов СВО

Соревнования запланированы к проведению с 28 по 31 июля в городе Выборг Ленинградской области. Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в семи адаптивных дисциплинах, среди которых стрельба, настольный теннис, пауэрлифтинг и волейбол сидя.

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