В Выборге 28-31 июля пройдут соревнования для ветеранов СВО

Соревнования запланированы к проведению с 28 по 31 июля в городе Выборг Ленинградской области. Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в семи адаптивных дисциплинах, среди которых стрельба, настольный теннис, пауэрлифтинг и волейбол сидя.