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Регина Тодоренко впервые отпустила семилетнего сына в самостоятельное путешествие

Регина Тодоренко впервые отпустила семилетнего сына в самостоятельное путешествие

Семилетний сын Регины Тодоренко впервые поехал в Санкт-Петербург без родителей Известная телеведущая Регина Тодоренко разрешила своему старшему сыну совершить первую самостоятельную поездку в другой город без сопровождения отца и матери.

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