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Lockheed Martin будет расследовать крушение истребителя F-35B в Нью-Мексико

Lockheed Martin будет расследовать крушение истребителя F-35B в Нью-Мексико

Истребитель F-35B разбился в штате Нью-Мексико после дозаправки. Крушение будет расследовать американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, которой принадлежит воздушное судно, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

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