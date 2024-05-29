Lockheed Martin будет расследовать крушение истребителя F-35B в Нью-Мексико

Истребитель F-35B разбился в штате Нью-Мексико после дозаправки. Крушение будет расследовать американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, которой принадлежит воздушное судно, пишет ТАСС со ссылкой на источники.
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