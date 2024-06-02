Гладков: ВСУ атаковали населенный пункт Белгородской области дроном

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что населенный пункт Грайворонского городского округа подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
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