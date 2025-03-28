Глава Ла Лиги о критике календаря: «В Лиге Европы играют по четвергам, а следующий матч проводят в воскресенье – никто этого не замечает. В НБА играют каждые 24 часа – должно быть, они все умерли»

Ранее «Реал», «Барселона» и другие клубы жаловались, что не всегда отдыхают 72 часа перед матчами. «В Лиге Европы играют по четвергам на протяжении 14 лет, а следующий матч проводят в воскресенье, и, кажется, никто этого не замечает.