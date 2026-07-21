Важная дата: что изменится в жизни российских пенсионеров с 1 августа

Несколько видов пенсий автоматически пересчитают в России с 1 августа 2026 года. Изменения затронут работающих пенсионеров, получателей накопительных и срочных пенсионных выплат, людей старше 80 лет, часть инвалидов и некоторые профессиональные категории (бывших работников угольной промышленности и членов лётных экипажей гражданской авиации — у них пересматриваются профессиональные надбавки).