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Важная дата: что изменится в жизни российских пенсионеров с 1 августа

Важная дата: что изменится в жизни российских пенсионеров с 1 августа

Несколько видов пенсий автоматически пересчитают в России с 1 августа 2026 года. Изменения затронут работающих пенсионеров, получателей накопительных и срочных пенсионных выплат, людей старше 80 лет, часть инвалидов и некоторые профессиональные категории (бывших работников угольной промышленности и членов лётных экипажей гражданской авиации — у них пересматриваются профессиональные надбавки).

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