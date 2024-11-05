Сотни изнасилованных, убитых и расчлененных русских детей. ЦЕНА ПРИСУТСТВИЯ В РОССИИ ТАДЖИКОВ

Откровения главного охотника на маньяков: Простая процедура, которая спасет сотни детей от мигрантов-преступников В рамках недавнего совещания с сотрудниками МВД, социологами и чиновниками в петербургской Академии Следственного комитета выступил главный охотник на маньяков в нашей стране – полковник полиции в отставке Алексей Родин.