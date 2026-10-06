Елена Перминова переехала с тремя детьми от миллиардера Лебедева в Дубай, а старший сын остался с отцом в России

40-летняя модель Елена Перминова переехала с тремя детьми от бывшего избранника, 66-летнего миллиардера Александра Лебедева, в Дубай, а старший сын Никита остался с отцом в России.
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