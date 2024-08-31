Зверства ВСУ в Курской области – абсолютная копия кровожадности гитлеровских оккупантов

Алексей Тан

Во время ВОВ... они присягнули не Франко и не Муссолини!... А еврее- нацистам ГЕРМАНИИ.... ОНИ НАЦИСТЫ.... и никакого отношения к фашистам не имеют.. ФАШИ, на Итальянском... ЭТО объединение, союз!... скорее Жириновский был фашистом.