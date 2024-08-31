Иван Добровольский. Террористы укровермахта убивают, похищают и угоняют в неизвестном направлении мирных жителей Курской области.
Зверства ВСУ в Курской области – абсолютная копия кровожадности гитлеровских оккупантов
Комментарии
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Алексей Тан
Во время ВОВ... они присягнули не Франко и не Муссолини!... А еврее- нацистам ГЕРМАНИИ.... ОНИ НАЦИСТЫ.... и никакого отношения к фашистам не имеют.. ФАШИ, на Итальянском... ЭТО объединение, союз!... скорее Жириновский был фашистом.
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1 час.
Леонид Попивняк
.....насколько помню - Пучок, Связка....
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1 час.
Алексей Тан
Да!... это не конкретное какое то понятие, и точного перевода нет... как и к слову "любовь"... библейское понимание его... на Русский... это вообще ...Справедливость.
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1 час.
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