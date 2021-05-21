Калининградская медицина отвергла слепнущего пациента

В Калининградской области здоровьесбережение по полису ОМС – боль разочарований и обид. Таков вывод можно сделать на примере нашего читателя-пациента Центральной городской клинической больницы Калининграда (ЦГКБ, главный врач Сергей Литвиненко).
В Калининградской области здоровьесбережение по полису ОМС – боль разочарований и обид. Таков вывод можно сделать на примере нашего читателя-пациента Центральной городской клинической больницы Калининграда (ЦГКБ, главный врач Сергей Литвиненко).
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