Минувшей ночью дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской, два –над территорией Волгоградской, шесть – над территорией Воронежской, еще шесть – над территорией Курской, семьдесят БПЛА – над территорией Ростовской областей.