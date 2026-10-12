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Царьград

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Сайт Пулково восстановили, но данные могут быть неактуальны

Сайт Пулково восстановили, но данные могут быть неактуальны

Официальный сайт петербургского аэропорта Пулково вновь доступен для пользователей, однако часть размещённой на нём информации пока неактуальна.

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