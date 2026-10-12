Сайт Пулково восстановили, но данные могут быть неактуальны

Официальный сайт петербургского аэропорта Пулково вновь доступен для пользователей, однако часть размещённой на нём информации пока неактуальна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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