Путин озвучил три шага России: ради победы и после нее

67,9K прочтений Вчера Когда враг бил из натовского РСЗО «Вампир» по жилым кварталам Белгорода кассетными боеприпасами (просто для уничтожения людей), по телевидению показывали «Новую волну», в которой участвовали почти все герои «голой вечеринки».