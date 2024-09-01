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Путин озвучил три шага России: ради победы и после нее

Путин озвучил три шага России: ради победы и после нее

67,9K прочтений Вчера Когда враг бил из натовского РСЗО «Вампир» по жилым кварталам Белгорода кассетными боеприпасами (просто для уничтожения людей), по телевидению показывали «Новую волну», в которой участвовали почти все герои «голой вечеринки».

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