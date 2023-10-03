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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пашков об омском Ткачеве: «Он должен стать таким же лидером, как Радулов или Гусев. С «Динамо» катался на прямых ногах, огня не увидел»

27-летний нападающий набрал 11 (4+7) очков в 11 матчах сезона.  – Чем вас порадовали 6:0 с Омском – понятно.

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