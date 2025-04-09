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«Вашингтон Кэпиталз» досрочно стали чемпионами Столичного дивизиона НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» досрочно стали чемпионами Столичного дивизиона НХЛ

Команда «Вашингтон Кэпиталз» досрочно выиграет Столичный дивизион НХЛ благодаря поражению «Каролина Харрикейнз» от «Баффало Сэйбрз».

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