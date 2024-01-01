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Владислав Третьяк: «Овечкин – эталон отношения игрока к стране и Родине. В политике все время живешь на грани любви и ненависти. И не всегда можешь делать то, что хочешь»

– Овечкину вы пишете? – Да, мы с ним тоже на связи. Он молодец. Недавно у меня проходил аукцион, я как депутат собирал деньги на благотворительность.

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