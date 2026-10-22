К 2035 году метро появится в шести подмосковных городах, включая Химки и Балашиху. Губернатор Андрей Воробьев раскрыл детали масштабного расширения сети и назвал сроки реализации.
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