Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшиеся в окружении в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в селе Горналь, не хотят сдаваться в плен, так как приехали в Курскую область "на охоту на людей".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии