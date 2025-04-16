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Газета.ру

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Водолацкий: ВСУ в Горнальском монастыре не сдаются из-за охоты на людей

Водолацкий: ВСУ в Горнальском монастыре не сдаются из-за охоты на людей

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшиеся в окружении в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в селе Горналь, не хотят сдаваться в плен, так как приехали в Курскую область "на охоту на людей".

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