«Аэрофлот» запустил регулярные полеты между Калининградом и Кировском

Они будут проводиться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Группа «Аэрофлот» открыла регулярные полеты между Калининградом и Кировском – теперь туристы смогут продолжить свой отпуск на Балтийском море путешествием к Баренцеву морю и наоборот.
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