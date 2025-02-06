«Аэрофлот» запустил регулярные полеты между Калининградом и Кировском

Они будут проводиться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Группа «Аэрофлот» открыла регулярные полеты между Калининградом и Кировском – теперь туристы смогут продолжить свой отпуск на Балтийском море путешествием к Баренцеву морю и наоборот.