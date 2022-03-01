Майк Фрателло: «У меня много друзей на Украине, я беспокоюсь о них»

Бывший тренер клубов НБА и сборной Украины Майк Фрателло прокомментировал события на Украине. «Я молюсь за жителей Украины.

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