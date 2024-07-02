Трамп может привести к установлению перемирия на Украине

Предстоящие президентские выборы в США могут привести к значительным изменениям в мировой политике. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заявил, что победа бывшего президента Дональда Трампа приведет к установлению перемирия на Украине.
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