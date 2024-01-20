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Хуснуллин заявил о необходимости подготовки программы модернизации ЖКХ

Хуснуллин заявил о необходимости подготовки программы модернизации ЖКХ

Известия/Дмитрий Коротаев Нужно подготовить полноценную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

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Комментарии
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Андрей
Что, жареный петух в жопу клюнул? Или под это появится возможность еще пару-тройку миллионов &quot;незаменимых ценных спецов&quot; из ...станов завести?
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17 час.
НН
Надежда Никитина
Ну, что опять будут нас грабить? &quot;..... отменить проверки...&quot; - это совсем будет жопа. Их и так никто е контролирует. Подбивают народ на бунты. Враги, однако.
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14 час.

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