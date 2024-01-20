Хуснуллин заявил о необходимости подготовки программы модернизации ЖКХ

Что, жареный петух в жопу клюнул? Или под это появится возможность еще пару-тройку миллионов "незаменимых ценных спецов" из ...станов завести?

НН

Надежда Никитина

Ну, что опять будут нас грабить? "..... отменить проверки..." - это совсем будет жопа. Их и так никто е контролирует. Подбивают народ на бунты. Враги, однако.