Стало известно, почему ВСУ сбили собственный F-16

WSJ: Украина уничтожила F-16 ВСУ из-за отсутствия системы опознавания Истребитель F-16 ВСУ, который Украина сбила собственным переданным ей американским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot летом 2024 года, пострадал из-за того, что у поставляемых Европой самолетов отсутствует система опознавания, передает Wall Street Journal (WSJ).