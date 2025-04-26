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Ямаль о «Реале»: «Без разницы, забьют они один или два гола. Им не обыграть «Барсу» в этом сезоне»

Сегодня каталонцы одолели мадридцев со счетом 3:2 в финале Кубка Испании. «Я сказал Араухо, что не имеет значения, забьют они нам один или два гола, потому что в этом сезоне им не обыграть нас», – заявил вингер «Барселоны».

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