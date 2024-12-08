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Посланник ООН по Сирии призвал жителей страны отдать приоритет диалогу

Посланник ООН по Сирии призвал жителей страны отдать приоритет диалогу

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал жителей страны отдать приоритет диалогу. «Педерсен призывает всех сирийцев уделять приоритетное внимание диалогу, единству и уважению международного гуманитарного права и прав человека, поскольку они стремятся восстановить своё общество», — говорится в заявлении на его официальном сайте.

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