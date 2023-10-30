Пострадавшие в аэропорту Махачкалы полицейские находятся в тяжёлом состоянии

Ещё двое стражей порядка — средней степени тяжести.фото: Юлия Елфимова, «ГлагоL»--> Двое из четырёх сотрудников полиции, госпитализированных после погрома в аэропорту Махачкалы «Уйташ», находятся в крайне тяжёлом состоянии, сообщили 30 октября в региональном минздраве.
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