Пострадавшие в аэропорту Махачкалы полицейские находятся в тяжёлом состоянии

Ещё двое стражей порядка — средней степени тяжести.фото: Юлия Елфимова, «ГлагоL»--> Двое из четырёх сотрудников полиции, госпитализированных после погрома в аэропорту Махачкалы «Уйташ», находятся в крайне тяжёлом состоянии, сообщили 30 октября в региональном минздраве.