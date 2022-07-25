Энтузиасты протестировали видеокарту Intel ARC A380 в 8 играх. Конкурентами были Nvidia GTX 1650 и AMD Radeon RX 6400

Блогеры продолжают проводить тестирование новых видеокарт Intel. Пока что в продаже есть только модель A380, которую сравнили с Nvidia GTX 1650 и AMD Radeon RX 6400.
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