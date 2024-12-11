Япония захотела отказаться от российского газа

Япония планирует отказываться от поставок российского природного газа. Вскоре закончатся долгосрочные контракты Токио и Москвы по поставкам СПГ с оператором российского проекта «Сахалин-2» и, вероятно, японские покупатели не захотят их продлевать.
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