Блогерша Лерчек открыла фонд помощи детям с раком

33-летняя блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, борющаяся с раком желудка четвёртой стадии, объявила о запуске благотворительного фонда помощи детям, больным онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.
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