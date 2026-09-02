Глава НСЗПП Шапкин: ребенку для учебы не нужен навороченный планшет

Для школьника лучше не покупать навороченный дорогой планшет, так как лишние функции ему не нужны, зато есть риск, что он его потеряет или сломает.
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