Животные Мадагаскара /// Эндемики (Часть 2)

Всем привет. Вы на "Зелом доле" и у нас вновь статья про животных-эндемиков. В 1 части я рассказал что такое эндемики (животные которые встречаются только на одном ареале и более нигде) и рассказал об уникальных животных, обитающих лишь в России.
Всем привет. Вы на "Зелом доле" и у нас вновь статья про животных-эндемиков. В 1 части я рассказал что такое эндемики (животные которые встречаются только на одном ареале и более нигде) и рассказал об уникальных животных, обитающих лишь в России.
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