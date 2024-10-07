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Депутат Милонов: штрафы не решат проблему с травлей учителей из-за родителей

Депутат Милонов: штрафы не решат проблему с травлей учителей из-за родителей

Введение штрафов не решит проблему публичных оскорблений и унижений учителей. Задача не в том, чтобы оштрафовать родителей, а в том, чтобы заставить учеников вести себя прилично – подобные санкции на это не влияют, заявил зампред Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН.

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