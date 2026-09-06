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Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года

Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года

 © National Archives of Finland Национальный архив Финляндии до 9999 года ограничил доступ к документам от России.

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