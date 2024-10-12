Кино: 10 ярких фильмов и сериалов о проблеме отцов и детей в XXI веке, которые позволят посмотреть на себя со стороны

Проблема отцов и детей стара как мир. Еще в древности философы и мыслители, такие как Сократ и Платон, обсуждали различия между поколениями, а в современном мире она по-прежнему актуальна, а иногда и обострена до предела.
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